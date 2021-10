Polizia, Commissariato di Voghera: nel pomeriggio di venerdì 29 ottobre arrestato un uomo di 38 anni, responsabile di più reati commessi in città negli ultimi anni: dal furto in abitazione alla rapina. Dovrà scontare la condanna per anni 2 e mesi 4 di reclusione. Dopo indagini e ricerche l'uomo è stato rintracciato dagli agenti dell’Ufficio anticrimine dello stesso Commissariato e portato alla Casa circondariale di Voghera.