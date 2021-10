Polfer Piemonte: l'attività della settimana

E' di 838 persone controllate, 88 bagagli ispezionati e 22 stazioni presenziate il bilancio dell’operazione “Stazioni Sicure”, promossa dal Servizio polizia ferroviaria a livello nazionale, che nella giornata del 26 ottobre scorso, ha visto impegnati 92 operatori della Polfer nelle stazioni del Piemonte e Valle d’Aosta.

I controlli hanno interessato viaggiatori e bagagli al seguito, mediante l’uso di metal detector, e i depositi bagagli, effettuando verifiche sull’esatta procedura di ricezione e custodia. A Torino, nella stazione di Porta Nuova, i servizi sono stati effettuati congiuntamente al personale del Reparto Prevenzione Crimine e alle Unità Cinofile. A Torino Porta Nuova è stato denunciato un quarantaseienne romeno per violazione del divieto di accesso all’area ferroviaria, Daspo Urbano, comprensiva della zona parcheggi auto adiacente alla stazione, dove è stato rintracciato. La misura preventiva è stata emessa dal Questore di Torino lo scorso mese di aprile, con validità annuale. L’uomo è stato altresì sanzionato amministrativamente per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.

A Novara il personale polfer ha denunciato un ventiduenne marocchino per inottemperanza all’ordine di abbandonare il territorio nazionale emesso dal Questore di Siracusa lo scorso mese di settembre, contestualmente gli è stato notificato un nuovo ordine di allontanamento entro 7 giorni, emesso dal Questore di Novara.

Gli operatori polfer in servizio presso la Sottosezione di Domodossola (Vb) hanno denunciato un quarantatreenne italiano, senza fissa dimora, per danneggiamento. A seguito di indagini l’uomo è stato identificato quale autore del danneggiamento di alcune obliteratrici presenti in stazione, avvenuto circa due settimane fa.

Il personale del Posto Polfer di Novi Ligure, durante i servizi presso la stazione di Serravalle Scrivia (Al), ha multato per violazione al regolamento di polizia ferroviaria, due iracheni di 23 e 34 anni che hanno pericolosamente attraversato i binari ferroviari.