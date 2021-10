Ubriaco, aggredisce e picchia violentemente la madre

Aggredita e picchiata dal figlio ubriaco.

I carabinieri della Stazione di Premosello-Chiovenda e della Sezione radiomobile di Verbania hanno arrestato un uomo del posto, classe 1965, che si è reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria madre 82enne. "E' giunta alla Centrale operativa la chiamata di emergenza da parte dell’anziana donna, la quale richiedeva aiuto poiché era stata appena aggredita e picchiata dal figlio ubriaco - spiegano dal Comando - Sul posto si sono immediatamente recate due pattuglie dei carabinieri che hanno trovato la donna all’interno di un bar, sito a pochi metri dall’abitazione, in evidente stato di shock e con vistosi ematomi su braccia e gambe. È stato richiesto l’intervento del 118 per le cure del caso".

La donna ha raccontato ai militari di essere appena scappata di casa a causa di una violenta aggressione subita ad opera del proprio figlio e di aver trovato rifugio nel primo posto affollato più vicino. Riaccompagnata nella propria abitazione, i militari hanno trovato in casa l’uomo che ha subito assunto un atteggiamento aggressivo anche nei loro confronti. Il 56enne, disoccupato e in grave difficoltà economica, aveva poco prima perso la ragione quando si è vista negata la richiesta di soldi (l’ennesima) e ha reagito violentemente nei confronti della madre. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti e trasportata all’ospedale di Domodossola dove le è stata riscontrata una prognosi di 5 giorni. L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma, poi portato al carcere di Verbania.