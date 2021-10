Scoperta un discarica di 3 mila metri cubi di rifiuti pericolosi

Discarica abusiva sequestrata dai carabinieri forestali di Oleggio: denunciato il responsabile.

La stazione carabinieri forestale di Oleggio ha individuato nel Comune di Borgo Ticino una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi: batterie d’auto, plastiche, metalli, materiali contenenti amianto, pneumatici, macerie da demolizioni e e rifiuti da apparecchiature elettriche per un totale di circa 3.000 metri cubi. "I rifiuti erano stipati sia all’aperto direttamente sul terreno sia all’interno di 5 capannoni posti sull’area interessata - spiegano dal Comando provinciale - L'intera superficie di circa 7.000 metri quadrati ed i capannoni sono stati posti sotto sequestro preventivo dai militari".

Il gestore del sito è stato individuato e denunciato a piede libero alla Procura della repubblica di Novara per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il Gip del tribunale di Novara ha convalidato il sequestro, mentre proseguono gli accertamenti per individuare l’origine dei rifiuti.