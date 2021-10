Sorpreso con addosso 40 grammi di Ketamina e 100 pastiglie di Ecstasy

Teneva in una busta 40 grammi di ketamina e 100 pastiglie di Ecstasy: arestato.

Un uomo di 32 anni originario di Verbania ma residente a Omegna (VB), è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanza stupefacente dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia carabinieri di Verbania.

L’uomo è stato fermato ad Omegna, all’altezza di Via Monte Massone e, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una busta-contenitore in cellophane, contenente circa 40 grammi di Ketamina pura in polvere ed una busta termo-sigillata contenente circa 100 pastiglie di Ecstasy. La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione ove sono stati trovati anche 6 grammi di marijuana. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.