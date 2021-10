Casale: tenta di entrare nel cantiere del Mc Donald's, denunciato

La Compagnia carabinieri di Casale Monferrato, nel corso degli ultimi giorni, ha impiegato giornalmente circa 25 pattuglie, con personale in divisa e in borghese, dedicando particolare attenzione alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, al controllo alla circolazione stradale e al rispetto delle norme che regolano il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

In particolare, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, nel corso della serata del 19 ottobre, hanno sventato un furto nel cantiere della nuova sede del Mc Donald’s, all’interno del quale è stato sorpreso un 50enne che aveva appena forzato il robusto lucchetto di un container contenente attrezzature per lavori edili. L’uomo, senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato per tentato furto aggravato.

I carabinieri di Fubine, in seguito a un controllo alla circolazione stradale, hanno multato un 45enne rumeno che stava trasportando rifiuti di costruzione e demolizione sul proprio autocarro in violazione dei previsti obblighi di legge in materia.