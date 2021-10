Novi Ligure: si sdraia sui binari, salvata dalla Polfer

Si stende sui binari, ma viene salvata dagli agenti della Polfer.

E' accaduto a Novi Ligure, dove gli operatori hanno tratto in salvo una donna italiana di 56 anni che si era pericolosamente distesa sui binari. "La donna, rimasta senza un impiego, ha tentato l’insano gesto sdraiandosi sulla sede ferroviaria in attesa di un treno, ma le sue urla di disperazione hanno attirato l’attenzione dei poliziotti in servizio di vigilanza che sono riusciti a riportare la signora sulla banchina garantendone l’incolumità", spiegano dalla Questura di Alessandria.

Nella stazione di Alessandria gli operatori della Polizia ferroviaria hanno poi rintracciato un’anziana, residente nella provincia, mentre camminava sul primo marciapiede adiacente alla stazione in evidente stato confusionale. Accompagnata negli uffici di polizia, è stata successivamente affidata alle cure di un familiare.