Agli esami della patente con una telecamera nella mascherina, denunciato

Cerca di “barare” agli esami per la patente, ma viene scoperto e denunciato dai carabinieri.

Ha provato a superare gli esami teorici per conseguire la patente di guida mettendo in atto uno stratagemma ingegnoso ma, purtroppo per lui, infruttuoso. L’uomo, un 35 enne di origine nigeriana, residente a Ceva (Cuneo), dopo essere stato scoperto, è stato denunciato dai carabinieri di Cuneo per truffa aggravata.

Nella mattinata di ieri, martedì 19 ottobre, un componente della commissione d’esame teorico per il conseguimento della patente di guida, ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri alla Motorizzazione Civile poiché insospettito dall’atteggiamento di uno degli esaminandi. Ai carabinieri della Sezione Radiomobile di Cuneo intervenuti è stato riferito che un candidato ancora presente sul posto, nel corso dell’esame, stava muovendo la testa in modo inusuale, catturando così l'attenzione dei commissari.

Eseguito un controllo, i militari hanno scoperto che l’uomo indossava un piccolo auricolare e una mascherina con all’interno una microcamera artigianalmente adattata. "Il sistema adottato dall’esaminando consisteva nel riprendere con la microcamera occultata nella mascherina i quiz d’esame - spiegano dal Comando - Le immagini riprese venivano quindi trasmesse ad un altro soggetto, al momento ignoto, che avrebbe poi suggerito le risposte esatte tramite l’auricolare radiocollegato". L’uomo è stato immediatamente sospeso dall’esame ed è stato denunciato per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.