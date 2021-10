Truffa un anziano sottraendogli 80 mila euro: arrestata

La polizia di Stato di Pavia ha arrestato una donna italiana di 40 anni residente a Gallarate (Varese) colta in flagranza mentre stava truffando un anziano.

Nella serata di lunedì 11 ottobre si è presentato negli uffici della Squadra mobile un uomo, che ha raccontato di essere stato vittima di truffa perpetrata da una donna di origini nomadi. La donna si era presentata lo scorso mese di luglio nella sua abitazione chiedendo di essere aiutata economicamente per pagare alcune sanzioni amministrative e, quindi, poter ereditare e vendere una casa della nonna defunta, aggiungendo che, una volta sbloccata la successione e venduta la casa ereditata, gli avrebbe restituito i soldi. L'uomo ha quindi staccato un assegno di 6 mila euro alla 40enne, ma nelle settimane successive la donna ha continuato a chiedere del denaro alla vittima sempre con la stessa finta motivazione; inoltre, nel momento in cui l'uomo ha deciso di interrompere i pagamenti, lo ha minacciato dicendogli che se non avesse pagato quanto richiesto avrebbe raccontato tutto alla moglie e poi avrebbe compiuto un gesto suicida incolpandolo.

Il malcapitato, pertanto, ha continuato a pagare la donna con diversi assegni fino allo scorso mese di settembre e per un totale di oltre 80.000 euro, spiegando ai poliziotti che nella mattinata del 12 ottobre avrebbe dovuto nuovamente incontrare la donna per darle un ulteriore assegno di 18.000 euro. Le indagini hanno permesso di accertare che la donna era gravata da numerosi precedenti penali per truffa e altri reati contro il patrimonio. I poliziotti si sono dunque appostati nel luogo dell'incontro in abiti civili: una volta avvenuta la consegna della busta contenente l'assegno, sono intervenuti bloccando la donna e arrestandola. Messa agli arresti domiciliari, è in attesa dell'udienza di convalida che si terrà al Tribunale di Pavia nei prossimi giorni.