Ubriachi, disturbano i clienti e aggrediscono i carabinieri: arrestati

Due arresti per minacce e resistenza a pubblico ufficiale in due distinti esercizi pubblici del tortonese.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tortona sono intervenuti sabato 9 in un bar di Sale per la presenza di un avventore in evidente stato d’ebbrezza che disturbava la clientela. L’uomo, un 32enne marocchino, ha minacciato e aggredito i carabinieri nel vano tentativo di sottrarsi al controllo e, portato in caserma, ha continuato a comportarsi in maniera aggressiva.

Sempre i militari del Nor, nel pomeriggio di domenica 10, sono intervenuti in un bar di Montegioco per la presenza di un altro avventore in stato d’ebbrezza che stava importunando la barista e la clientela. Anche in questo caso, l’uomo, un 50enne italiano, ha minacciato e aggredito i carabinieri per sottrarsi al controllo. Dopo la convalida, entrambi gli arrestati sono stati rimessi in libertà dal Tribunale di Alessandria in attesa di processo.