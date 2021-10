Casale Monferrato: rubano merce al Penny Market, denunciate

Rubano merce in un supermercato di Casale Monferrato, ma vengono scoperte dal personale e denunciate.

La Compagnia carabinieri di Casale Monferrato nel corso del fine settimana ha incrementato i controlli sul territorio, in particolare nelle ore serali e notturne, impiegando giornalmente circa 25 pattuglie, con personale in uniforme ed in abiti civili.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso due ragazze straniere minorenni, entrambe con precedenti di polizia, poiché responsabili del furto di merce all’interno del “Penny Market” di via De Cristoforis di Casale Monferrato. Nella circostanza le giovani, dopo aver nascosto sotto ai vestititi la merce rubata, sono state notate dal personale del supermercato al quale erano già note per aver commesso altri furti, e così sono stati avvisati i carabinieri. All’arrivo della pattuglia, le due ragazze hanno cercato di scappare, ma sono state fermate e la merce restituita al direttore del supermercato.

Sempre nell'ambito dei controlli sul territorio, i carabinieri della Stazione di Occimiano hanno segnalato alla Prefettura di Alessandria per uso personale di sostanze stupefacenti un pregiudicato 50enne casalese trovato in possesso di 0,72 grammi di marijuana.