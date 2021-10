Raffica di furti con destrezza: denunciato un uomo di 39 anni

Sei furti diversi compiuti dalla stessa persona, nelle aree di parcheggio contigue ad alcuni centri commerciali di Serravalle Scrivia e lungo le strade del medesimo Comune: il furto di una bicicletta in paese, il furto di denaro da una macchinetta cambiagettoni e da una cabina fototessera nel “Serravalle retail park”, il furto di una borsetta poggiata su un carrello del supermercato nel centro commerciale “Serravalle” e altri tre all’interno di altrettante autovetture.

I carabinieri di Serravalle hanno prontamente avviato le indagini per identificare l’autore, che si riteneva potesse essere lo stesso per il modus operandi adottato. L’autore infatti si era avvicinato alle vittime in sella a una bicicletta, sottraendo rapidamente le borse dai carrelli o direttamente delle auto, per poi darsi alla fuga. Dopo aver interrogato vittime e testimoni e acquisito delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia in prossimità dei luoghi dove erano stati commessi i reati che in tutte le potenziali vie di fuga, i militari hanno accertato quanto denunciato dalle vittime, ma è stata l’intuizione di un carabiniere della stazione di Serravalle, libero dal servizio, a consentire di identificare con certezza l’autore.

Il militare, infatti, avvisato dell’ennesimo furto commesso mentre si recava in caserma per iniziare il turno, si è messo alla ricerca del ladro, riuscendo a incrociarne la fuga e a riconoscerlo, orientando così l’attività di indagine. Raccolte tutte le fonti di prova a carico dell’indagato, i carabinieri hanno richiesto e ottenuto un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un 39enne, che ha consentito di raccogliere ulteriori prove della sua responsabilità. Oltre alla biciletta, all’abbigliamento e a tronchesi e levachiodi utilizzati per commettere i reati, è stata infatti ritrovata parte della refurtiva, tra cui telefoni cellulari e documenti di identità, due dei quali risultati sottratti a Novi Ligure nell’aprile 2021, quando un’anziana era stata derubata durante una messa.

Il 39enne è stato pertanto denunciato a piede libero anche per il reato di ricettazione.