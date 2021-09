Ubriaco, danneggia il montascale per disabili della caserma dei carabinieri

Ubriaco, danneggia il montascale per disabili del Comando di Casale e fa resistenza ai carabinieri che tentano di fermarlo.

I carabinieri di Casale Monferrato hanno denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza e distruzione di opere militari un uomo di 37 anni di origini polacche, residente a Verona, con precedenti di polizia. L’uomo, nella serata di venerdì scorso, intorno alle 21,30 circa, si è presentato al Comando carabinieri di Casale in evidente stato confusionale, dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, urlando e chiedendo ripetutamente di parlare con il sindaco della città. Dando in escandescenza, ha scalciato contro l’ingresso del Comando e ha danneggiato il montascale a pedana per disabili, venendo ripreso dal sistema di videosorveglianza. All’arrivo delle pattuglie dei carabinieri di Vignale e Ticineto in supporto ai colleghi della sede, il 37enne ha mostrato un atteggiamento aggressivo e non collaborativo, tentando di sottrarsi al controllo dei carabinieri, che lo hanno bloccato e successivamente lo hanno affidato al personale del 118 per il trasporto all’Ospedale di Alessandria, dove è stato assistito per lo stato di ubriachezza.