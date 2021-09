Risse e alcolici a minorenni: chiuso per 20 giorni un locale

Un bar focolaio di risse e somministrazione di alcolici a minorenni viene chiuso dal questore per 20 giorni.

Nella serata di venerdì 24 settembre la polizia di Stato di Novara, coadiuvata da equipaggi della polizia locale, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio controllando anche un locale situato sotto i portici di via XX Settembre, già monitorato da tempo dalle forze dell’ordine poiché ritenuto focolaio di alcuni diverbi, sfociati poi in risse, che avevano coinvolto parecchi giovani, anche minorenni, in special modo nel fine settimana. Inoltre era stata segnalata una “sospetta” somministrazione di alcolici a minorenni. L’esercizio pubblico, un bar dove venivano effettuati anche intrattenimenti musicali non consentiti, nei mesi estivi, è stato teatro di numerosi interventi delle forze dell’ordine per aggressioni, in cui sono stati coinvolti ragazzi di giovane età, resisi autori di vari reati tra cui risse, sfociate in lesioni personali anche gravi.

In un caso, addirittura un giovane è stato picchiato, con conseguente frattura del setto nasale e una prognosi di 20 giorni, episodio su cui la Squadra mobile sta ancora indagando, anche attraverso la visione delle telecamere e di alcuni video per arrivare al riconoscimento degli autori dell’aggressione. Venerdì 24, poco prima di mezzanotte, i poliziotti hanno notato che nelle vicinanze del locale erano presenti all’esterno, nel dehor - e seduti ai tavolini sotto il portico - numerosi giovani: in particolare ad un tavolo avevano preso posto dei ragazzi, tra cui alcuni visibilmente minori, a cui venivano serviti alcolici. Verificato che nel locale venivano somministrate bevande alcoliche a ragazzi minorenni ed in un caso addirittura a minori di 14 anni, il titolare, assente nel corso del controllo, è stato denunciato e multato per circa 2.000 euro. Gli operatori hanno poi proceduto ad un controllo nei confronti degli impiegati del locale: emergeva che tutti gli impiegati non erano assunti regolarmente, prestando la loro opera al di fuori di un contratto lavorativo. Inoltre, era presente una minore che prestava il servizio di cameriera in orario notturno e non in regola, oltre al fatto che il titolare della licenza non risultava essere presente, come precisato, nell’esercizio commerciale.

Al termine del controllo, il locale è stato chiuso cautelarmente ed in via preventiva non potendo continuare l’attività, poiché non era presente il titolare della licenza e a causa della irregolarità contrattuali delle persone impiegate. "Nella serata di sabato 25 il locale, riaperto dal titolare della licenza, presente questa volta nel bar, è stato teatro di un alterco tra avventori, sfociato poi in rissa in strada con lancio di bottiglie, sedie e tavolini, con l’intervento sul posto di numerose pattuglie della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri, a seguito di molteplici telefonate giunte al 112 - raccontano dalla Questura di Novara - In ultimo, gli avventori del locale non rispettavano assolutamente le prescrizioni riguardanti la distanza e l’uso delle mascherine accalcandosi sia sul marciapiede che sulla careggiata stradale di via XX Settembre, intralciando anche la viabilità sia pedonale e veicolare". Per tali ragione nella giornata di lunedì 27 settembre il questore ha disposto la chiusura del locale per 20 giorni per avere venduto alcol ai minori e a causa della riconduzione al locale di tre liti avvenute il 14 agosto – un’aggressione ad una ragazza - il 16 e il 25 settembre tra alcuni avventori del locale che, ubriachi, avevano scatenato una rissa in strada, poco distante dal locale dove tutto era iniziato. "Sono in corso di definizione le sanzioni che verranno irrogate nei confronti del titolare della licenza e sono state avviate le interlocuzioni con l’Amministrazione comunale per approfondire la regolarità su altri aspetti", fanno sapere dalla Questura.