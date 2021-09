Ex Olcese: altri arresti per spaccio all'interno della struttura

La polizia di Stato di Novara nel pomeriggio del 24 settembre ha arrestato due cittadini extracomunitari sorpresi mentre spacciavano sostanze stupefacenti (hashish) all’interno della struttura ex cotonificio Olcese, area dismessa vicino alla stazione ferroviaria.

La struttura, nei mesi scorsi, era già stata oggetto di controlli e sgomberi da parte delle forze dell’ordine che hanno continuato a monitorarla, in quanto nonostante l’attività svolta si registrava comunque un viavai in zona. Gli agenti della Squadra mobile, dopo un periodo di monitoraggio, hanno identificato quattro stranieri di nazionalità pakistana. Due di questi sono stati trovati in possesso di circa 100 grammi di hashish, bilancini di precisione e circa 170 euro in banconote di piccolo taglio e pertanto arrestati. Il giudice, convalidato l’arresto, ha condannato entrambi a 4 mesi di detenzione con divieto di dimora nella Provincia di Novara. Gli altri due stranieri, irregolari sul territorio nazionale, sono stati invece accompagnati in Questura e per loro è stato disposto il provvedimento di espulsione.