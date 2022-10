Prima, Seconda e Terza Categoria: risultati e classifiche

Punti pesanti per Pro Palazzolo e Gattinara in Prima Categoria. Resta al comando con altre due squadre in Seconda la vittoriosa Crescentinese e trova il primo acuto l’Academy Pro Vercelli. Mentre in Terza si impone il solo Palestro.

Si è giocata la sesta giornata in Prima Categoria: il Santhià cancella lo zero dalla classifica pareggiando 2-2 in casa della Strambinese con doppietta di Torta. La Pro Roasio pareggia 1-1 in casa contro la Quaronese con rete di Giovanni Maggioni. Sconfitte per il Cigliano, battuto 2-1, gol su autorete, in casa dell’Ivrea Banchette, e per la Virtus Vercelli, 1-0 sul campo de La Vischese. Vittoria del Gattinara, 1-0, rete di Mussa, in casa della Valle Cervo Andorno, e successo casalingo della Pro Palazzolo per 2-0 sulla Serravallese con Veliu e Manco.

Claudio Fiorentino, allenatore della Pro Palazzolo terza in classifica, tiene un basso profilo: "Stiamo andando bene ma iniziamo ad avere problemi con gli infortunati tra cui Bahnane, Argellini e Asprella fuori fino a gennaio. Siamo partiti bene ma quello che mi preoccupa è il lato mentale perché sto notando un calo dell’attenzione e ci serve una mentalità adatta a restare in alto. Altrimenti inizieranno i dolori. Con la Serravallese abbiamo vinto 2-0 ma il divario era ben maggiore. Abbiamo giocato male, colpito due pali, sbagliato un rigore. Se riusciamo a mantenere la giusta concentrazione, possiamo continuare a fare bene, ricordandoci che l’obiettivo è restare in categoria".

Domenica 23 ottobre alle 14,30 si gioca la settima giornata: Cigliano-Valle Cervo Andorno, Gattinara-La Vischese, Santhià-Pro Roasio, Sizzano-Pro Palazzolo (a Borgomanero), Virtus Vercelli-Ponderano (a Caresana).

La classifica di Prima Categoria: Montanaro 16 punti; Ponderano 15; Ivrea Banchette e Pro Palazzolo 13; Gattinara 12; Quaronese e Valdilana Biogliese 10; Cigliano 9; Valle Cervo Andorno 8; Sizzano e La Vischese 7; Pro Roasio 5; Serravallese e Virtus Vercelli 4; Strambinese 2; Santhià 1.

Nella quarta giornata di Seconda Categoria la Crescentinese ha battuto 2-0 il Lozzolo con doppietta di Colla, l’Academy Pro Vercelli ha vinto a Livorno Ferraris 2-0 con reti di Canay e El Arbaoui, il River Sesia è stato sconfitto in casa del La Cervo 4-2, reti di Pinton e Marchese.

Con la Crescentinese in vetta, domenica 23 ottobre alle 14,30 si giocano, per la quinta giornata, Academy Pro Vercelli-Gaglianico, Lozzolo-La Cervo, River Sesia-Bettole, San Nazzaro Sesia-Livorno Ferraris e Valle Elvo-Crescentinese (a Occhieppo Inferiore).

La classifica di Seconda Categoria: Crescentinese, La Cervo e Torri Biellesi 10 punti; Carpignano e Valle Elvo 8; Romagnano 7; Bettole 6; Pollone e Gaglianico 5; Academy Pro Vercelli 4; Livorno Ferraris, Lozzolo e River Sesia 1; San Nazzaro Sesia 0.

Quarta giornata pure in Terza Categoria: Cavaglià-Palestro 1-2, Jacopo Oddo per i biellesi, Corsaro e Seletto per i lomellini; Valsessera-Canadà 2-1, Muca; Moranese Trino-Cossatese 1-3, Cassetta; Lessona-Tricerrese Andrea Bodo 2-2, Gennaro e Andrea Petrillo; Lenta 2011-Cever.Massazza 0-0.

Per la quinta giornata sabato 22 ottobre alle 15 Tricerrese Andrea Bodo-Cavaglià, domenica 23 alle 14,30 Canadà-Valle Elvo (a Villata), Cossatese-Lenta 2011 (a Masserano), Palestro-Valsessera, Villanova-Moranese Trino.

La classifica di Terza Categoria: Lenta 2011 10 punti; Cossatese e Valsessera 9; Palestro 8; Canadà 5; Lessona 4; Moranese Trino 3; Villanova e Tricerrese Andrea Bodo 2; Cever.Massazza e Cavaglià 1. Valle Elvo fuori classifica.